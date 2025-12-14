VaiOnline
Via Liguria.
14 dicembre 2025 alle 01:08

Donna investita, non è grave 

È stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santissima Trinità poco distante dal luogo dell’incidente. Solo uno spavento, fortunatamente, per la donna investita ieri sera da un’auto nel tratto iniziale di via Liguria mentre attraversava la strada e che è riuscita a cavarsela senza nulla di grave.

Sul luogo dell’impatto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso la donna e l’ha portata in ambulanza in pronto soccorso.

Sul posto è arrivata anche la Polizia municipale per gli accertamenti: restano da chiarire, infatti, i dettagli e se la vittima stesse attraversando la strada sulle strisce o no.

Nei giorni scorsi in città era stata investita anche un’altra donna, in via della Pineta, davanti alla chiesa di San Pio X, poco distante dalla rotonda dell’Amsicora.

Anche lei era stata portata in ambulanza all’ospedale Santissima Trinità per pura precauzione in codice giallo.

