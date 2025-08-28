Donna investita in via Cagliari: solo ferite lievi 

Una donna è stata travolta da un’auto all’altezza delle strisce pedonali in via Cagliari a Sestu riportando ferite ad un piede. Immediatamente soccorsa è stata trasportata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’accaduto.L’incidente si è verificato in via Cagliari, all’incrocio con via Monserrato: un’auto ha sfiorato la donna mentre attraversava la strada a piedi, finendo a terra.

Si è subito rialzata, dolorante ad un piede. Immediati i soccorsi con l’arrivo di un’ambulanza del 118 che hanno trasportato la ferita al Policlinico di Monserrato.

