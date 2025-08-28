VaiOnline
Sestu
29 agosto 2025 alle 00:35

Donna investita in via Cagliari: solo ferite lievi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una donna è stata travolta da un’auto all’altezza delle strisce pedonali in via Cagliari a Sestu riportando ferite ad un piede. Immediatamente soccorsa è stata trasportata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’accaduto.L’incidente si è verificato in via Cagliari, all’incrocio con via Monserrato: un’auto ha sfiorato la donna mentre attraversava la strada a piedi, finendo a terra.

Si è subito rialzata, dolorante ad un piede. Immediati i soccorsi con l’arrivo di un’ambulanza del 118 che hanno trasportato la ferita al Policlinico di Monserrato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Via Ghibli, non furono avvelenati

Uno strozzato, l’altro soffocato: svolta nell’inchiesta sul duplice omicidio 
Francesco Pinna
Il voto

Regionali, si parte Ma Veneto e Puglia restano un rebus

Nelle Marche il primo faccia a faccia Salvini: dopo Zaia? Squadra che vince... 
La guerra

Meloni: «No a militari italiani a Kiev»

L’impegno di Roma solo fuori dai confini ma «Mosca non vuole la pace» 
Manovra.

Taglio dell’Irpef, più tasse sulle banche

Prende corpo l’ipotesi di alzare le aliquote sul “buyback” degli istituti 