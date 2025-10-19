Donna incinta operata per una maxi cisti, salvo anche il bambino 

Non c’è solo la faccia brutta della sanità, quella delle liste d’attesa infinite o delle cure negate. Ogni giorno medici e infermieri in servizio negli ospedali sardi compiono infatti piccoli miracoli, salvando vite e gestendo emergenze senza guardare turni e orari.

L’ultimo esempio, l’intervento di grande precisione eseguito con successo venerdì al Brotzu, dove una donna di 29 anni, incinta alla quattordicesima settimana, è stata operata per la rimozione in laparoscopia di una voluminosa cisti ovarica dermoide con rischio di aborto. L’operazione eseguita dall’equipe del professor Antonio Macciò ha permesso di salvaguardare la salute del nascituro ma anche di conservare il tessuto ovarico residuo nella madre, fondamentale per la fertilità futura.

La donna era stata precedentemente seguita dall’ospedale di Lanusei, dove era stata individuata una grossa massa ovarica sospetta. Viste le dimensioni (circa 12 centimetri) e la storia clinica della paziente – che in adolescenza aveva già perso un ovaio per una lesione simile – è stata trasferita al Brotzu per un intervento specialistico. «L’operazione, durata circa un’ora e mezza, si è svolta interamente in laparoscopia – spiega il professor Macciò –, una tecnica mininvasiva che consente un recupero più rapido e minori complicazioni rispetto alla chirurgia tradizionale». L’intervento rappresenta uno degli oltre trenta casi chirurgici complessi eseguiti in laparoscopia al Brotzu da luglio ad oggi. Tra questi, anche la rimozione di cisti ovariche giganti (fino a 14 chili) e interventi oncologici avanzati. Non è da meno l’attività trapiantologica: solo nell’ultima settimana sono stati effettuati con successo tre trapianti di fegato.

