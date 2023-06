Donna inciampa su una buca: cade e si rompe un braccio 

Ennesima caduta nell’asfalto dissestato che caratterizza ancora molte strade della città. Nei giorni scorsi una donna è inciampata in una grossa buca in piazza Marcora, a pochi passi da via Turati.

Si tratta dello spiazzo che conduce agli ambulatori dell’Asl, dove transitano ogni giorno tantissime persone, soprattutto anziani e disabili. La voragine era stata segnalata già nei mesi scorsi quando un’altra persona era caduta rompendosi due costole. Adesso invece la malcapitata si è rotta un braccio che le è stato ingessato ed è pronta a fare causa al Comune.a voragine anche all’incrocio con via Turati, ricordo di vecchi scavi alla rete del gas, che non è stata mai riparata.

