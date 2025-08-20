Donna in monopattino travolta da un’auto 

È una donna di 50 anni la vittima di un grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri nella circonvallazione di Tempio. Stando agli accertamenti del personale del commissariato della cittadina gallurese la donna si stava spostando a bordo di un monopattino vicino alla rotatoria della circonvallazione di San Giuseppe ed è stata travolta da una utilitaria. L’urto è stato particolarmente violento e il monopattino è finito sotto l’auto. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti, personale del 118, del Commissariato, della Polizia locale di Tempio e dell’Arma dei Carabinieri. i medici hanno prestato i primi soccorsi alla vittima e da subito si sono resi conto della necessità di un ricovero immediato. La donna sarebbe stata sbalzata sull’asfalto e le conseguenze dell’impatto con il terreno sono pesanti. I medici hanno rilevato numerose fratture e traumi e la perforazione di un polmone. Il personale del 118 (Associazione alta Gallura) ha attivato l’elisoccorso. La persona ferita è stata trasferita a bordo di un elicottero e trasportata d’urgenza a Sassari. Stando ai primi accertamenti la donna non è in pericolo di vita, ma traumi e fratture riportate sono di una certa gravità. Il personale del Commissariato di Tempio sta svolgendo gli accertamenti sull’incidente, le cause dello scontro tra l’auto e il monopattino devono essere chiarite. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della circonvallazione il traffico ha subito rallentamenti.

