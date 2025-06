Donna in coma,  richieste del legale 

«Sto procedendo con tutte le istanze di legge e siamo in una fase delicata, quindi non posso fornire dettagli sulle attività in corso. Posso soltanto confermare che chiediamo conto di due circostanze. La permanenza della paziente nel Pronto soccorso di Olbia per almeno sei ore e poi il trasferimento, in ambulanza, a Sassari e successivamente a Cagliari. Questo è, sostanzialmente, l’oggetto delle azioni legali»: l’avvocato Alberto Piccinnu, come aveva annunciato, sta procedendo per conto dei familiari di una donna di 48 anni ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Olbia. Le condizioni della paziente sono gravissime, si parla di coma di secondo grado con danni cerebrali causati da un aneurisma. L’avvocato Alberto Piccinnu ha acquisito le prime informazioni sul caso in attesa delle cartelle cliniche ed emergono nuovi elementi e soprattutto gli orari del ricovero e del trasferimento della donna, prima a Sassari e poi a Cagliari. La paziente arriva in Pronto soccorso a Olbia intorno alle dieci del 19 maggio scorso e rimane per circa un’ora nella zona di attesa. I sintomi sono forte mal di tesa e vomito. La donna resta nel reparto del Giovanni Paolo II sino al pomeriggio e poi, vista la gravità della situazione, viene trasferita a Sassari. Il legale dei familiari della paziente sta verificando se il trasferimento al Santissima Annunziata sia avvenuto in ambulanza, come sembra, oppure in elicottero. L’avvocato Alberto Piccinnu sta accertando anche l’orario dell’intervento chirurgico effettuato a Cagliari sempre nella giornata del 19 maggio.

La Asl di Olbia e i medici del Giovanni Paolo II ritengono di avere operato correttamente, nel pieno rispetto dei protocolli e con interventi tempestivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA