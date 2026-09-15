Donna in carcere dopo l’aggressione a una Volante 

Ha aggredito i poliziotti di una Volante intervenuti in viale Costituzione dove insieme al compagno aveva devastato l’appartamento di un conoscente che li aveva ospitati. E non si sarebbe nemmeno calmata alla vista delle divise degli agenti arrivati in piena notte per cercare di riportare la calma. È solo l’ultimo episodio avvenuto nel weekend di un’escalation che nelle ultime settimane aveva portato allarme per l’ordine e la sicurezza pubblica in città. Ma l’ultimo eccesso, con gli animi probabilmente scaldati dall’eccesso di sostanze e alcol, è costato il carcere ad Antonella Seddone, nuorese che sabato è finita agli arresti nell’istituto penitenziario di Bancali.

La donna si era già resa protagonista di diversi episodi negli ultime settimane, con polizia e carabinieri costretti sempre ad intervenire in forze: a partire da una movimentata giornata in via Manzoni, dove all’interno dell’autobus dell’Atp la donna era andata in escandescenza, alle minacce ad alcuni familiari pochi giorni dopo, sino ad una zuffa in via Repubblica che aveva visto coinvolte altre persone e dove lei era stata a sua volta anche vittima, aggredita da un uomo insultato e poi finito in manette.

RIPRODUZIONE RISERVATA