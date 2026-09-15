SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Via Costituzione.
16 settembre 2026 alle 00:47

Donna in carcere dopo l’aggressione a una Volante 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha aggredito i poliziotti di una Volante intervenuti in viale Costituzione dove insieme al compagno aveva devastato l’appartamento di un conoscente che li aveva ospitati. E non si sarebbe nemmeno calmata alla vista delle divise degli agenti arrivati in piena notte per cercare di riportare la calma. È solo l’ultimo episodio avvenuto nel weekend di un’escalation che nelle ultime settimane aveva portato allarme per l’ordine e la sicurezza pubblica in città. Ma l’ultimo eccesso, con gli animi probabilmente scaldati dall’eccesso di sostanze e alcol, è costato il carcere ad Antonella Seddone, nuorese che sabato è finita agli arresti nell’istituto penitenziario di Bancali.

La donna si era già resa protagonista di diversi episodi negli ultime settimane, con polizia e carabinieri costretti sempre ad intervenire in forze: a partire da una movimentata giornata in via Manzoni, dove all’interno dell’autobus dell’Atp la donna era andata in escandescenza, alle minacce ad alcuni familiari pochi giorni dopo, sino ad una zuffa in via Repubblica che aveva visto coinvolte altre persone e dove lei era stata a sua volta anche vittima, aggredita da un uomo insultato e poi finito in manette.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il comitato Sa Bardiania de sa Nurra: la distanza di protezione è fissata da leggi e sentenze

Pale vicino a nuraghi e necropoli, i progetti che minacciano l’Isola

Monito alla Regione: si rischia una distruzione senza precedenti 
Al. Car.
La tragedia

Giù dalla chiesetta, pensionato muore a Su Gologone

Ex operaio forestale precipita durante la messa: nessuno scampo 
Fabio Ledda
l’allarme

Risse e coltelli, a Cagliari cresce la paura

Arrestato un minorenne per spaccio. Residenti e commercianti: «Non se ne può più» 
Alessandra Ragas
La polemica.

Sestu, odio social sulla consigliera

Ylenia Mascia
Regione

Staffetta alla guida delle commissioni,  maggioranza divisa

A rischio il presidente del Bilancio per incompatibilità col ruolo nel M5S 
Roberto Murgia
La proposta: abbassamento dei massimali degli assistiti e stipendi equiparati a quelli di magistrati e parlamentari

«Servizi migliori? Rivalutiamo i medici di base»

Il presidente di Confapi Sanità Deriu: ridare dignità e prestigio a chi opera nel territorio 
Massimiliano Rais
Roma

Un piano per togliere la Lazio a Lotito

Indaga la Dda, perquisizioni per Bisignani e i vertici della Banca del Fucino 