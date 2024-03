Donna in bici investita e uccisa sulla 130 

Ancora una vittima nella strada statale 130. Greca Melis, 72 anni decimese, come ogni giorno stava attraversando l’incrocio tra via San Sperate e la Statale per rientrare a casa. Erano le 11.30, un’auto che viaggiava in direzione Cagliari, appena l’ha vista, ha cercato di fermarsi ma, nonostante la lunga frenata, l’ha investita. Al volante Danilo Brodu di Decimoputzu.

L’ambulanza infermieristica di Decimomannu è accorsa dopo pochi minuti e la situazione è apparsa da subito molto grave. È stato chiamato anche l’elisoccorso ma viste le condizioni critiche si è preferito il trasporto su strada. La donna è stata portata in codice rosso all’ospedale Brotzu, dove è arrivata in coma. La notizia della sua morte è arrivata nel pomeriggio.

Il dolore

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia locale decimese e i carabinieri, che hanno svolto i rilievi e gestito il traffico. Alcuni familiari sono accorsi sul posto e, tra rabbia e disperazione, hanno assistito ai soccorsi. «Maledetto questo incrocio», ripete il figlio Daniele Murtas, 39 anni, comprensibilmente tra i più scossi. Tra i presenti anche la sindaca di Decimomannu, Monica Cadeddu: «Sono addolorata e amareggiata perché ci ritroviamo a parlare della pericolosità di questo incrocio nonostante i continui appelli fatti finora. Questo ennesimo incidente deve smuovere le coscienze di chi ha la responsabilità di prendere le decisioni e di occuparsi della sicurezza dei cittadini. Confidiamo in una rapida approvazione definitiva del progetto di messa in sicurezza di questo incrocio, che ormai in paese chiamiamo “incrocio della morte”».

Senza sicurezza

Sul posto anche il comitato di sicurezza della strada statale 130: «È un altro episodio gravissimo - commenta il portavoce Ottavio Schirru - sono sconcertato che la nostra classe politica continui a ignorare questa situazione. È l’ennesimo incidente causato dalla strada a danno degli automobilisti e dei cittadini che abitano oltre la Statale».

Schirru ha comunicato la convocazione di un nuovo incontro del comitato per domani alle 18 nel circolo di via Cagliari a Decimomannu. Qualche settimana fa, durante la sua campagna elettorale, la neo presidente della Regione Alessandra Todde ha risposto all’invito del comitato per la messa in sicurezza e ha partecipato ad una delle riunioni, sostenendone in pieno la causa. Purtroppo gli incidenti non aspettano i tempi della politica e ieri la comunità di Decimomannu ha dovuto piangere un’altra vittima, Greca Melis.

