Donna grave, ma fuori pericolo 

Dopo un giorno di terapia intensiva, Patrizia Dessì, la mamma di Irgoli di 50 anni ridotta in fin di vita dall’ex fidanzato che l’ha pestata a sangue, fortunatamente è stata dichiarata fuori pericolo. Ieri mattina le notizie che arrivavano dall’ospedale San Francesco di Nuoro, dove la donna si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione, sono confortanti: il quadro clinico è stabile ma la prognosi resta riservata per via delle gravissime lesioni subite.

Rieducazione mancata

Intanto, continuano le indagini dei carabinieri della compagnia di Siniscola, intervenuti nella casa della donna per far luce sul brutale episodio che si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsa. Responsabile del violentissimo episodio sarebbe Sebastiano Secci, macellaio di 56 anni ed ex fidanzato della vittima, sul quale ora pende l’accusa di tentato omicidio. La sua storia, con la condanna per omicidio, fa tanto riflettere. Dice il sindaco Ignazio Porcu: «Fatti del genere mettono in discussione il sistema della rieducazione in carcere al quale bisognerebbe affiancare cure di tipo medico per evitare il ripetersi di certe situazioni. Cercheremo di stare vicini alla famiglia della donna che ci auguriamo guarisca al più presto e ci prenderemo cura dei suoi due figli nel caso avessero bisogno di aiuto».

Dal gip

Secci (difeso da Cosimo Forma) nelle prossime ore comparirà davanti al Gip del tribunale di Nuoro per la convalida dell’arresto. L’uomo, condannato a 16 anni di reclusione, dopo tre gradi di giudizio, per l’omicidio della cognata Maria Antonietta Masala, ritrovata nel 2008 nello scantinato di un market di Orosei con la testa fracassata a martellate, tre anni fa era tornato libero dopo l’espiazione della pena. Rientrato a Irgoli, aveva iniziato a frequentare Patrizia Dessì, operatrice sociosanitaria e madre di due figli. Entrambi con un matrimonio fallito alle spalle, si erano gradualmente avvicinati instaurando un rapporto stabile, tant’è che i due avevano in programma di convolare a nozze. Nei giorni scorsi si sarebbero dovuti presentare in Comune per avviare le pratiche del matrimonio civile, poi improvvisamente saltato. E proprio questa improvvisa crisi potrebbe essere il movente che ha scatenato la furia dell’aggressore. A Irgoli la notizia ha destato sgomento.