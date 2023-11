Donna ferita nell’incidente forse causato dalla pioggia 

Una donna, originaria di Macomer, a bordo della sua auto, è rimasta coinvolta in un incidente stradale ieri, attorno alle 9.30, lungo la ex Carlo Felice, vicino all’area industriale di Tossilo. Soccorsa dai medici del 118 (le sue condizioni non sono gravi, era anche cosciente), è stata ricoverata all’ospedale San Francesco di Nuoro. Probabilmente, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, la donna ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. L’auto ha carambolato lungo la strada, terminando la corsa contro un muro di contenimento che delimita la carreggiata. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Macomer. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA