Donna ferita in un incidente stradale in via Trento 

Potrebbe esser stato un improvviso malore ad aver causato un incidente stradale, ieri in tarda mattinata, nella via Trento a Sant’Antioco.

Anna Chiara Mereu, 63 anni di Sant’Antioco, è finita su un terrapieno al lato dell’arteria stradale, dopo essersi ribaltata più volte con il suo fuoristrada. Immediati i soccorsi allertati da una pattuglia della compagnia barracellare che transitava proprio in quel momento in zona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia che hanno estratto la donna dall’auto capovolta, è atterrato anche l’elisoccorso. Il personale sanitario dell’Areus ha stabilizzato le funzioni vitali della donna prima di affidarla al personale dell’ambulanza della Sulcis Emergenze che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia, in codice rosso. I carabinieri e la Polizia locale hanno provveduto a deviare la circolazione del traffico su percorsi alternativi mentre i soccorritori si occupavano della salute della donna che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. Per come l’auto è finita fuori strada e soprattutto per la scena che i primi automobilisti che transitavano si sono ritrovati davanti, si è temuto il peggio, ma è stato fortunatamente scongiurato. (s. g.)

