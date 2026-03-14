Donna ferita e Ferrari danneggiata 

Una donna ferita e trasportata in ospedale, una costosissima Ferrari e una Citroen danneggiate: è il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina in via Lanfranco a Olbia. Per ragioni che la Polizia locale sta ancora accertando la Ferrari, una SF90, si è trovata improvvisamente davanti la Citroen, l’impatto è stato inevitabile. Sul posto sono arrivati Vigili del Fuoco, personale del 118 e agenti. La persona che si trovava al volante dell’utilitaria ha avuto necessità di cure mediche ed è stata portata in Pronto Soccorso con una ambulanza. L’uomo che era alla guida della Ferrari è rimasto illeso. Le verifiche sulla responsabilità dell’incidente questa volta non sono di ordinaria amministrazione, infatti i danni riportati dal bolide con il cavallino rampante sono ingenti (decine di migliaia di euro). La Ferrari SF90 ha un costo di oltre un milione e mezzo di euro.

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