Donna disabile muore nel rogo della casa

Il suo letto è diventato una trappola mortale e Vanda Castorani non ha potuto fare niente per scappare, per trovare salvare la salvezza fuori dalla camera dove trascorreva buona parte delle sue giornate. Dentro la villetta della pensionata ieri mattina nel complesso di Olbia 2 è scoppiato l’inferno, in pochi minuti la casa si è riempita di fumo nero e denso, fiamme e aria incandescente. Vanda Castorani, 75 anni, si spostava solo sulla sua sedia a rotelle e non ha avuto scampo. Forse dormiva quando il rogo è stato innescato probabilmente da una stufa, ma di sicuro non era nelle condizioni di potersi spostare dal letto. È morta nell’incendio, forse uccisa dal fumo prima che le fiamme avvolgessero il suo letto. I Vigili del Fuoco hanno trovato il suo corpo carbonizzato nel corso dell’intervento di spegnimento, iniziato verso le dieci. Una fine atroce, per una persona con disabilità che viveva sola ma era comunque accudita e seguita da una badante. La Procura di Tempio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, le indagini per ora sono a carico di ignoti.

Senza scampo

Vanda Castorani era nata a Roma nel 1949, ma viveva a Olbia da tempo. Trascorreva le sue giornate nella sua casa di Olbia 2, in via Pisurzi. A quanto pare la badante, sua parente stretta, vive in una casa vicina. Una gravissima menomazione le impediva di camminare, dentro casa si spostava con la sua sedia a rotelle. E i primi rilievi dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno confermato che non ha avuto alcuna possibilità di salvarsi. Il corpo della donna è stato trovato in camera da letto, la sedia a rotelle in soggiorno. La pensionata è morta nel suo letto, sul punto non ci sono dubbi. I Carabinieri hanno sentito la persona che si occupava dell’anziana donna e alcuni vicini di casa. Stando a quanto emerso ieri mattina, la pensionata era accudita e seguita adeguatamente e non aveva bisogno di ulteriore assistenza. Non era in carico ai Servizi Sociali del Comune di Olbia, la conferma è arrivata nel pomeriggio dagli uffici dell’assessora Simonetta Lai.

Sotto sequestro

La Procura di Tempio ha ordinato il sequestro della casa di via Pisurzi e una serie di accertamenti tecnici già affidati ai Vigili del Fuoco. Si parla di un corto circuito o di una stufa dalla quale sarebbero partite le fiamme. ll pm di turno ha disposto anche l’autopsia. Oggi potrebbero essere sentiti di nuovo i familiari della vittima e la badante.

