Donna di Tortolì rischia di partorire nell’ambulanza 

C’è poco da fare, quando qualcuno ha definitivamente deciso che è ora di nascere: mettersi al volante di un’auto e portare la partoriente al più presto in un ospedale. Così ha fatto il marito di una donna di 29 anni di Tortolì, già mamma del loro primo figlio, che ha fatto salire la moglie in auto ed è partito velocemente verso Cagliari, diretto all’ospedale Brotzu.

Ma, s’era detto, il bambino aveva troppa fretta: mentre l’uomo guidava e l’auto aveva ormai raggiunto la zona di Geremeas, le contrazioni per la moglie si sono fatte sempre più frequenti e anche dolorose. Non restava che chiamare il numero unico per le emergenze uno-uno-due, che subito ha mobilitato la centrale operativa del 118.

Così, dalla sala gli operatori hanno organizzato quello che nel gergo delle emergenze sanitarie è chiamato rendez vous , cioè appuntamento: all’uscita di Maracalagonis della Nuova Orientale sarda si è fatta trovare, pronta per la partenza, un’ambulanza medicalizzata del 118. Quando il marito della partoriente ha raggiunto il mezzo di soccorso, la donna e il suo bambino impaziente sono stati trasferiti sull’ambulanza e lì il medico, assieme agli infermieri, ha cominciato ad assisterla mentre il mezzo di soccorso è ripartito.

Ormai rassegnato a far nascere il bebè a bordo dell’ambulanza, l’equipaggio ha preparato tutto ma alla fine la paziente, aiutata anche dal fatto di non essere al primo parto, è riuscita a reggere fino all’arrivo all’ospedale. Lì, ad attendere la donna c’era pronta un’équipe sanitaria alla quale il 118 aveva annunciato l’arrivo in situazione d’emergenza. Tutto è andato bene: il bimbo è venuto alla luce in ospedale e sta bene. Il marito aveva scelto il Brotzu perché per Lanusei la strada è meno scorrevole e a Muravera non c’è la Ginecologia.

