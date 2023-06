Donna di origini sarde uccisa dal compagno 

Asti. Ha ucciso la compagna a coltellate, ha vegliato il corpo per due giorni e ha tentato di togliersi la vita. Orrore e sangue nella casa in centro a Incisa Scapaccino, nell'Astigiano. La vittima è Floriana Floris, 49 anni, famiglia originaria della Sardegna e da tempo a Milano, madre di due figli avuti da una precedente relazione. L'uomo, Paolo Riccone, 50 anni, ricercatore ad Alessandria, è in stato di arresto. Portato in ospedale con ferite da taglio ai polsi, è intubato e piantonato dai carabinieri. Dietro questa drammatica vicenda ci sarebbe una depressione di cui soffriva da tempo.

Una violenza brutale

Un nuovo femminicidio, l’ennesimo di una catena che sembra non avere fine, nel giorno dell’autopsia sul corpo di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa dal fidanzato. Dopo l’esame sul corpo sono emersi dettagli inquietanti: Giulia è stata colpita con brutale violenza dal compagno Alessandro Impagniatiello, reo confesso. Sarebbero state inferte sulla ragazza 37 coltellate, di cui almeno due mortali. Secondo l’esame autoptico, Giulia non avrebbe neanche accennato ad alcun tipo di difesa.

Castello di menzogne

Ancora una volta Impagniatiello - pur avendo confessato l’omicidio - avrebbe raccontato uno scenario diverso da quello reale. Aveva dichiarato di aver colpito Giulia al massimo con due, tre fendenti, aggiungendo anche era stata la donna in primo luogo a impugnare il coltello per ferirsi. Un’azione, secondo il racconto del barman, legata alla rabbia di lei che aveva appena scoperto il tradimento del suo compagno con un’ex collega. Ma l’autopsia ha svelato che l’uomo ha mentito ancora un volta: Giulia, aggredita a sorpresa e colpita con un’incredibile sequenza di coltellate, è rimasta praticamente inerme davanti alla furia omicida del suo aggressore. L’autopsia non è riuscita a dare il momento esatto della morte della 29enne, anche se ora si rafforza il quadro accusatorio nei confronti del barman, che rischia le aggravanti della premeditazione e della crudeltà.

L’allarme della figlia

Da Milano ad Asti. È stata la figlia di Floriana a dare l’allarme, ieri all'ora di pranzo, preoccupata del fatto che la madre non rispondesse al telefono. Anche i vicini di casa avevano segnalato una stranezza, poiché da giorni avevano notato l'automobile della donna parcheggiata nello stesso punto. Sarà l'autopsia a fornire ulteriori dettagli.

