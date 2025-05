Donna da sette giorni distesa su un lettino del Pronto soccorso  

«Ogni minuto, ogni ora, ogni giorno che passa senza avere risposte, ci chiediamo se la scelta di portare mia sorella in ospedale sia stata quella giusta. Ogni minuto, ogni ora, ogni giorno che passa, temiamo che per lei sia troppo tardi».

La caduta

Luigia Podda ha la voce rotta dall’emozione mentre, nella sua casa di Iglesias, racconta la settimana da incubo che la sua famiglia sta vivendo da quando, con suo marito e suo nipote, ha convinto sua sorella settantaduenne a rivolgersi al Pronto soccorso dopo una brutta caduta che le è costata la filatura del bacino. «Lunedì scorso ha avuto un mancamento – racconta – da alcuni giorni era alle prese con la dissenteria e, forse a causa della disidratazione, per un attimo ha perso i sensi ed è finita sul pavimento. Si è ripresa subito, ma avvertiva un forte dolore al bacino. Sperava che gli passasse, che fosse una banale conseguenza della caduta, ma nonostante il dolore non diminuisse era restia a farsi portare al Pronto soccorso perché in passato aveva avuto una brutta esperienza: ore e ore di estenuante attesa prima di essere visitata, temeva potesse ripetersi». Ma alla fine il dolore non passava e così, essendo l’ospedale Sirai l’unico del territorio per l’emergenza-urgenza, il viaggio da Nebida dove vive la signora sino a Carbonia è stato obbligato.

In ospedale

Una radiografia ha permesso di escludere la frattura al bacino, ma la dissenteria non le ha dato tregua per tutta la mattinata: «Ma soltanto nella serata, sentendola al telefono, abbiamo appreso che era rimasta per tutto il tempo in barella senza che nessuno la cambiasse. Aveva dei dolori lancinanti, ma non aveva ancora preso nulla. Abbiamo protestato, per fortuna è stata cambiata e più tardi le è stato somministrato, credo, un antidolorifico. Sono passate le ore e il primo giorno è trascorso nell’estenuante attesa di avere notizie che non sono arrivate». I giorni successivi sono stati uno la fotocopia dell’altro: «Mia sorella sempre in barella, sempre con l’igiene precaria, in un corridoio pieno di altri pazienti, alcuni molto anziani, anch’essi sofferenti in barella o in sedia a rotelle. Lamenti, pianti, facce sconfortate dei pazienti in attesa di visita con il personale all’osso, in affanno, impossibilitato a badare a tutti. Nessuna risposta a noi parenti». La voce al telefono della sorella sempre più flebile e esausta: «La dissenteria non passa, è stata messa in un letto, così ci ha detto l’ultima volta – continua Luigia – suo figlio è riuscito a entrare dopo mille insistenze, l’ha vista peggiorata ma non ha trovato nessuno disposto a dargli informazioni. Siamo arrivati a venerdì, mia sorella mi ha detto che ha la pancia molto gonfia ma le hanno detto che probabilmente è per la posizione a letto. Non sappiamo a che santo rivolgerci. Ho avuto una discussione molto accesa con un infermiere, anche mio nipote, preso dallo sconforto, ha minacciato di rivolgersi ai carabinieri. Vogliamo risposte, ma non arrivano, come si può lasciare una famiglia in questa angoscia? Chi prende le decisioni per la nostra sanità ha mai provato cosa significhi restare a casa impotenti e senza informazioni mentre temi per la vita di chi hai portato in ospedale?»

Al telefono la sorella non è riuscita a chiudere l’ultima comunicazione e, per alcuni minuti, sentire solo il suo respiro in affanno, ha fatto temere il peggio: «Siamo arrivati a sabato, mia sorella non riesce quasi più a parlare. Non sappiamo come andrà a finire. Non l’abbandoniamo ma ci sentiamo noi abbandonati da chi dovrebbe farci sentire sempre e comunque protetti».

