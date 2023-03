Donna cade nel pozzo non segnalato 

Aveva approfittato della bella giornata di sole per cercare asparagi ma, mentre passeggiava in un terreno di campagna, improvvisamente le è mancata la terra sotto i piedi ed è precipitata nel vuoto. Il peggiore degli incubi per Anna Piredda, sessantenne di Carbonia: è finita dentro un pozzo non segnalato e ci sono volute due ore di delicato lavoro per permettere ai vigili del fuoco di tirarla fuori prima che potesse finire nel peggiore dei modi.

L’incidente

Non erano ancora le 17 di ieri quando l’amica di Anna Piredda, Cristina Ricchi, ha dato l’allarme. Ha raccontato all’operatore del 118 che si trovava a Is Toccus, poco fuori dall’abitato di Serbariu, che quando la sua amica ha messo un piede su alcune frasche che coprivano un pozzo non segnalato è sparita dalla sua vista: «Stavamo facendo un giro in campagna per cercare asparagi – ha spiegato 9+6.visibilmente scossa mentre erano ancora in corso le operazioni di salvataggio – ci siamo perse di vista un attimo, poco dopo ho sentito che chiedeva aiuto ma non riuscivo a vederla. Poi ho capito che Anna era caduta in un pozzo. Non sapevo che fare, mi sono affacciata su quel buco nero quasi non la vedevo. È stato terribile».

I soccorsi

Ad arrivare per primi sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma. Nel frattempo la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Solkisoccorso sul posto e ha attivato il servizio di elisoccorso. La donna era viva ma non si conoscevano le sue condizioni, occorreva essere pronti a qualsiasi evenienza. In brevissimo tempo l’elicottero è arrivato ed atterrato in un campo arato poco distante dal boschetto di eucalipti dove erano in corso le operazioni di soccorso. Sul posto anche la polizia e i carabinieri della stazione di Cortoghiana. Anna Piredda era cosciente ma ferita. Tuttavia ha avuto la forza di utilizzare il telefonino che per fortuna non le era caduto in fondo al pozzo per dialogare con i soccorritori che così hanno potuto monitorare costantemente le sue condizioni. Si trovava a circa nove metri di profondità, lamentava forti dolori, soprattutto ad una gamba, ma ha avuto la forza di resistere. Per fortuna nel pozzo non c’era acqua ma occorreva fare in modo di raggiungerla senza far finire nel fondo pietre e terra delle pareti: utilizzando una corda si sono calati nel fondo prima un vigile del fuoco e poi un operatore del 118. Dopo aver accertato le condizioni della donna l’hanno imbracata ed infine tirata fuori dopo quasi 2 ore. Fuori ad attenderla c’era la sua amica e la figlia accorsa a Is Toccus non appena è stata informata dell’accaduto. Allertato dai vicini di casa è poi giunto sul posto anche il proprietario del terreno. Resterà da chiarire perché il pozzo non fosse segnalato. La donna è stata trasportata in elicottero fino all’ospedale Brotzu di Cagliari: le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.