Donna cade in un dirupo 

L’allarme è arrivato ieri pomeriggio alla stazione della Guardia forestale di Pula: una donna di ottantadue anni di Villa San Pietro si era allontanata da casa per una passeggiata in campagna e non aveva fatto ritorno. Nelle ricerche sono stati immediatamente coinvolti anche i vigili urbani e barracelli di Villa San Pietro.

Vanda Loi è stata ritrovata dai ranger un’ora dopo: era caduta in un dirupo ed era immobile, avvolta dai rovi, in località “Is Fossus”, nel territorio di Villa San Pietro. Spaventata ma fortunatamente senza gravi problemi.

Sono stati momenti molto concitati: grazie alla professionalità degli uomini della Guardia forestale la donna è stata recuperata senza che i rovi le provocassero gravi ferite. Vanda Loi è stata poi accompagnata a casa dove le sono state prestate le cure del caso. Ad accoglierla, oltre ai medici, i familiari che avevano dato l’allarme, che hanno ringraziato i ranger, i vigili e i barracelli di Villa San Pietro.

Una storia a lieto fine, dopo tanta preoccupazione. La notizia aveva fatto il giro del paese in pochi minuti e in tanti compaesani erano pronti a organizzare le ricerche. Ma dopo un’ora l’emergenza è rientrata.

