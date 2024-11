Donna annegata nell’alluvione: slitta la sentenza 

È slittata a dicembre la sentenza nel processo per l’alluvione di Assemini del 10 ottobre 2018, costata la vita a Tamara Maccario, 44 anni, travolta dall’ondata di piena di un torrente mentre si trovava in auto col marito e le tre figlie. Dopo le richieste di condanna ad un anno di reclusione per omicidio colposo formulate dalla pm Rossana Allieri, ieri mattina avrebbero dovuto parlare le difese con gli avvocati Antonio Incerpi, Hiram Cossu, Emma Marceddu e Franco Pilia, poi la giudice Alessandra Tedde si sarebbe dovuta ritirare in camera di consiglio per decidere. Per un impedimento, però, l’udienza è slittata al 9 dicembre.

La tragedia

La famiglia della donna, che viveva accanto ad un canale, stava fuggendo dal violentissimo temporale che aveva colpito la zona, ma l’auto è stata travolta da un’ondata di piena di un torrente e trascinata via dalla furia dell’acqua. Il marito e le tre figlie erano riusciti ad uscire dall’abitacolo, aggrappandosi ad alcuni alberi mentre tutto lì attorno veniva sommerso dall’alluvione. Per la 44enne, invece, non c’è stato nulla da fare: i sommozzatori hanno poi recuperato l’utilitaria a chilometri di distanza con all’interno il corpo senza vita di Tamara Maccario.

La requisitoria

La pm titolare dell’indagine ritiene che ci siano state, in qualche modo, delle responsabilità colpose in quella morte da parte degli imputati: Gianluca di Gioia, all’epoca dei fatti assessore alla Protezione civile del Comune di Assemini, Mauro Moledda e Alessandro Bocchini, responsabili della Protezione civile comunale rispettivamente fino al 2017 e sino alla data dell'alluvione. Terminate le indagini della Sezione investigativa della Forestale, coordinata dal comandante Fabrizio Madeddu, la Procura ha ritenuto che vi siano delle colpe nella tragedia. Sarebbe mancata un’adeguata informazione.

Le contestazioni

L’accusa ha sostenuto che in tutta la zona di Sa Traia, ad Assemini, non ci fossero cartelli che avvertivano della possibilità di un’alluvione e che sarebbero mancate anche indicazioni simili anche in prossimità del ponte sul Rio Giacu Meloni, nonostante l’alto rischio esondazione. Non solo. Per la pm Allieri – e per l’avvocato Marcello Serra, parte civile per i familiari della vittima – la popolazione che abitava da quelle parti (una cinquantina di persone) non sarebbe stata nemmeno avvertita dei pericoli. Contestazioni respinte nettamente dai legali di tutti e tre gli imputati che dovranno discutere alla prossima udienza.

