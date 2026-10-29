Donna aggredita in via Santi, il quartiere ora ha paura 

Le strade sembrano come sempre a Sestu, la gente in giro indaffarata a svolgere le incombenze di ogni giorno. Ma qualcosa è cambiato, dopo l’aggressione avvenuta martedì sera in via Santi, che ha visto vittima Donatella Matta, di 69 anni, forse una tentata rapina.

Non è stato ancora possibile identificare l’aggressore, perché portava una maschera a tema Halloween. «Ora ho paura ad uscire», aveva detto la donna. E nel quartiere la paura e lo stupore si fanno sentire: «È la prima volta che a colpire è una persona mascherata», riassume Ignazio Perra, a passeggio in via San Gemiliano, «nessuno dovrebbe uscire con la paura. Ci vogliono più forze dell’ordine in strada. Difficile dire se sia stato uno di qui, o di fuori. Certo, si vedono tanti ragazzi stranieri in giro per il paese. Ma non me la sento di puntare il dito contro qualcuno».«Ho due figli, una di tredici anni e uno di diciannove, e adesso ho paura di farli uscire da soli», racconta Sara Melis, «li ho istruiti a stare molto attenti, a non dare confidenza agli estranei. Ma non è facile».«Questo è un quartiere tranquillo», è il commento di Gabriele Seu, gommista in via Costa, «certo, ci sono dei ragazzi un po’ turbolenti, un po’ troppo vivaci. Ma finora non ho mai sentito nulla del genere». A mezza voce e senza fare nomi però c’è chi racconta di molestie e piccole aggressioni. I responsabili sono indicati a volte come ragazzini bulletti della zona, altre come migranti che provengono dal vicino Centro di prima accoglienza di Monastir. «Il problema è che qui la sera passano solo macchine, e corrono anche troppo», commenta adirata Maura Pitzanti, «serve più polizia e soprattutto anche insegnare a tutti l’educazione». Poco lontano l’anno scorso si verificò un episodio simile. La vittima fu un residente, che aveva chiesto ad alcuni ragazzini chiassosi di fare silenzio, ma venne aggredito. In un altro caso fu presa di mira una donna, e il responsabile era un giovane migrante. Ma molte persone non accettano che la paura faccia cambiare abitudini: «Io esco come sempre, però mi porto lo spray al peperoncino», spiega Stefania Mura, «mi sono trasferita a Sestu da un anno e mi piace».

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