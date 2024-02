Donna aggredita da due pitbull 

Ci sono due pitbull molto aggressivi che si aggirano fra via Dalmazia e via Veneto: non si sa di chi siano (le indagini sono in corso) e a farne le spese è stata nei giorni scorsi una donna di 50 anni, morsicata alla gamba. Un’altra donna ha coraggiosamente evitato un’altra aggressione perchè i due cani minacciavano di aggredire il suo cagnolino. Nel rione c’è apprensione perché altri episodi, tutti circoscritti grosso modo alla stessa zona, si stanno ripetendo.

L’allarme

Il più preoccupante è quello accaduto quattro giorni fa e ha indotto un’amica della vittima, Lorella Batzella, a sollevare il caso: «Quei due pitbull si aggirano liberi da settimane in maniera minacciosa: hanno aggredito la mia amica a una gamba in via Dalmazia vicino alla sede Asl mentre rientrava a casa con il suo cagnetto che, a sua volta, aggredito: occorre intervenire prima che accada qualcosa di tragico». La donna per precauzione si è recata al Pronto soccorso: i medici hanno ritenuto non fosse il caso di applicare punti di sutura, ma hanno disposto l’antitetanica.

La sera del 29 gennaio altro episodio preoccupante, nella vicina via Veneto, e ancora una volta gli indizi portano agli stessi due cani. Stavolta nessuna aggressione ma per la reazione decisa ed energica di chi potenzialmente ha corso il rischio: «A pochi passi da casa - racconta l’avvocato Cinzia Cabras – ho notato due pittbull e uno in particolare si è avvicinato in modo minaccioso a me e al mio cagnetto: mi sono frapposta cercando di spaventarlo il più possibile e in effetti ci sono riuscita: sicuramente non siamo dinanzi ai soliti cagnetti randagi che circolano per la città».

Le indagini

Poco dopo la donna ha avvertito i vigili urbani. I quali confermano che entrambi i casi sono alla loro attenzione: «Abbiamo ricevuto alcune segnalazione nell’arco degli ultimi 15-20 giorni – analizza il comandante Andrea Usai – e ci siamo attivati per capire di chi siano i cani: stiamo seguendo con estrema attenzione la vicenda circoscritta a via Dalmazia e immediati dintorni, e sono in corso ulteriori verifiche». Intanto i residenti hanno paura: «Li ho visti aggirarsi spesso di sera senza guinzaglio anche in via Curiel – accusa Piera Floris – i proprietari, se ci sono, si mettano una mano sulla coscienza».

E l’appello arriva anche da Graziella Montisci, pensionata che poco meno di un anno fa venne pesantemente aggredita da un pitbull (non uno di quelli che da tempo si aggirano fra via Veneto e via Dalmazia), con lesioni gravi su volto e braccia: «Le autorità competenti devono avere il coraggio di prelevare d’imperio i cani così pericolosi quando li vedono liberi per strada e sanzionare i proprietari: io avevo visto la morte in faccia».

