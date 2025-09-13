Donna aggredita da centinaia di vespe 

Stava portando a passeggio il cane nell'uliveto nella zona di Santa Greca a Decimomannu, quando inavvertitamente ha messo il piede in un nido di vespe. Sono stati momenti di grande paura ieri mattina per Rosangela Brandonisio: la donna è stata inseguita per un centinaio di metri dagli insetti che l’hanno ripetutamente punta. La donna è arrivata stremata nella piazza. Spaventata e dolorante continuava a dimenarsi fino a quando un passante l’ha notata. Il suo intervento è stato provvidenziale: in macchina aveva il kit d’emergenza contro l’anafilassi. Non c’è stato bisogno di tirare fuori la siringa autoiniettante di adrenalina, è bastato che il giovane le abbia inserito prontamente in vena una flebo di cortisone.

Nel frattempo è stato lanciato l’allarme al 118: la donna è stata poi prontamente soccorsa dai volontari e trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti, dove è stata dichiarata fuori pericolo.

Il pericolo

I nidi di vespe sotto terra vengono costruiti da specie come la “germanica”, i cui esemplari scavano delle gallerie nel terreno allargando spesso vecchie tane di piccoli animali. L’accesso al nido, da buco nel terreno, è segnalato da un piccolo cumulo di terra. Nel caso ci si imbatta in un mucchio di terra sospetto è importante allontanarsi immediatamente: le “germaniche”, infatti, usano la bocca per portare fuori la terra, preparare l’antro e pulire il futuro nido. Sono peraltro molto aggressive e attaccano in massa se il nido viene disturbato.

Questa tipologia di tana, difficile da individuare, riesce perfettamente a mimetizzarsi con il terreno circostante aumentando il rischio di incidenti come quello capitato ieri alla donna di Decimomannu

Le reazioni

Nel parco di Santa Greca sono sopraggiunti sul posto la Polizia locale, i Vigili del fuoco e alcuni rappresentanti del Comune, tra i quali la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu: «Esprimo sollievo nel sapere che la nostra concittadina e la sua cagnolina stiano meglio. Ringrazio di cuore chi è intervenuto con prontezza, così come i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Come amministrazione comunale continueremo a monitorare la situazione nei prossimi giorni per garantire la sicurezza di tutti, visto anche che tra poche settimane quell’area sarà interessata dalla festa di Santa Greca».

