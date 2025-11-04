Donna accoltellata in piazza Aulenti, arrestato l’aggressore 

Milano. Una coltellata dal basso verso l’alto, un colpo improvviso e violento, con un coltello da cucina di 30 centimetri. Alla schiena e senza apparente motivo. È così che Anna Laura Valsecchi, dipendente 43enne di Finlombarda, viene aggredita di prima mattina a due passi dall'ufficio di piazza Gae Aulenti, cuore del nuovissimo “distretto smart” di Milano. E in serata il presunto aggressore è stato arrestato: è un 59enne nato a Bergamo, è stato trovato in un albergo in via Vetruvio, in possesso dei capi di abbigliamento corrispondenti a quelli indossati nel corso dell’aggressione. Da una prima ricostruzione, non sono emersi collegamenti tra la vittima e l’aggressore, autore di analogo episodio nel 2015. La sua posizione ora è al vaglio degli inquirenti.

Sono state le segnalazioni ricevute dopo la diffusione del video dell'aggressione a portare i carabinieri, coordinati dalla Procura di Milano, a individuare l’uomo. Alla centrale operativa dell'Arma è arrivata, in particolare, la segnalazione di una donna, che ha riconosciuto il fratello gemello nelle immagini dell'aggressore. Le immediate ricerche, condotte anche attraverso la tecnica del positioning , ovvero la localizzazione del cellulare, hanno consentito di rintracciare l’uomo nell’hotel dove era ospite da qualche giorno, dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero del varesotto.

La vittima, ferita anche al torace e all’addome, è stata operata dagli specialisti del Trauma Center, guidati da Stefania Cimbanassi. L'intervento è durato circa due ore, la prognosi rimane riservata.

