Donigala tra cantieri e pericoli 

Solo per un caso fortuito si è scongiurato il peggio. Le forti raffiche di vento, domenica, hanno spezzato un grosso ramo secco che si è abbattuto su un’auto in sosta a pochi metri da via Santa Maria Bambina, nella borgata del Rimedio. Nessun ferito per fortuna ma tanto spavento. In migliaia, infatti, hanno affollato la borgata in occasione delle celebrazioni per la Madonna del Rimedio e la carenza di parcheggi, per via dei lavori di riqualificazione della Statale 292, a Donigala, ha indotto molti automobilisti a parcheggiare lungo la strada Provinciale che conduce a Torregrande.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno rimosso il tronco e messo in sicurezza l’area.

L’allarme

Ennesimo campanello d’allarme sullo stato delle alberature nelle frazioni, come in città. La pericolosità di alcuni alberi di eucalipto a Donigala è stata segnalata da tempo e la rimozione rientra nell’intervento di riqualificazione finanziato con un milione e mezzo di euro attraverso fondi Pinqua. I lavori, avviati lo scorso febbraio, si sarebbero dovuti concludere a questo mese «ma l’impresa aggiudicatrice ha chiesto un’ulteriore proroga», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Prevete.

Il cantiere

Un lungo nastro arancione delimita il cantiere che parte dalla discesa del nuovo ponte Tirso e si snoda per tutta via Oristano. Il vecchio lavatoio civico, risalente ai primi decenni del secolo scorso, è stato tirato a lucido e presto sarà illuminato.

Da un punto di vista strutturale le sue condizioni di conservazione erano tutto sommato buone; sotto il profilo del decoro, invece, la situazione era pessima: rifiuti e sporcizia ovunque.

Il progetto non permetterà di risolvere il problema cronico del marciapiede sul lato case, specie nel tratto sul quale si affaccia la scuola materna: l’Anas (proprietario della strada) ha posto condizioni molto severe.

Il marciapiede

Il cambiamento, invece, è ben visibile lungo il margine che dalla borgata del Rimedio arriva oltre l’intersezione con via Sircana: un ampio camminamento ha sostituito il vecchio marciapiede che molto spesso era occupato dalle auto in sosta.

La riorganizzazione dei nuovi spazi prevede anche gli stalli e tre pensiline per le fermate per gli autobus: due saranno collocate contrapposte nella estremità sud dell’asse viario, per i due sensi di direzione, ed una in prossimità sempre dell’ex lavatoio ma nella direttrice nord.

Gli alberi

I lavori interesseranno anche piazza Sant’Antonino, dove saranno realizzate nuove aiuole, messi a dimora arbusti ed essenze erbacee e sistemate nuove panchine. «Il numero dei nuovi alberi - si legge nella scheda progettuale - sarà doppio rispetto a quelli soppressi».

