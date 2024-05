«Doniamo un defibrillatore al rione» 

«Dobbiamo imparare a prenderci cura l’uno dell’altra, perché con il sistema sanitario attuale, dove si fatica a ricevere l’adeguata assistenza, è necessario che ognuno di noi faccia la propria piccola parte». Ubaldo Demartis abita in una zona rurale appena fuori dal centro abitato iglesiente e dopo la dipartita della madre Maria Teresa Assunta Moi avvenuta lo scorso marzo, ha deciso con la famiglia di comperare un defibrillatore ed un “pallone Ambu” e metterli a disposizione del quartiere.

La storia

«Mia madre era una persona molto nota per la sua generosità, sappiamo che avrebbe gradito riuscire ad essere in qualche modo utile. - spiega Demartis - Di questo genere di apparecchiature ce ne sono ancora troppo poche e troppo poche sono le persone in grado di saperle utilizzare, così abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di poterci dare una mano ed organizzare dei corsi per ricevere le certificazioni Blsd». Sul muro di cinta del civico 33 in via Tevere, dal prossimo sabato, gli abitanti del quartiere rurale (ex zona industriale) sapranno di poter disporre di nuovi strumenti utili alle pratiche di primo soccorso: «I continui disservizi della sanità pubblica sono sotto gli occhi di tutti e li abbiamo vissuti anche noi sulla nostra pelle - prosegue Ubaldo - specialmente nelle periferie e nelle zone rurali, fisiologicamente più difficili da raggiungere, risulta essenziale avere sotto mano delle apparecchiatura in grado di salvare delle vite».

I corsi

Ma non bastano gli strumenti, occorre anche e soprattutto chi riesca ad utilizzarli: «Abbiamo accolto subito e di buon grado l’iniziativa della famiglia della signora Moi. - spiega l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa - organizzati dei corsi per l’utilizzo del defibrillatore e per l’ottenimento della certificazione Blsd». Corsi che interesseranno al momento 10 abitanti del quartiere interessato mostratisi interessati all’apprendimento delle tecniche: «Questo però è soltanto l’inizio - prosegue Scarpa - perché abbiamo l’intenzione di organizzarne degli altri e promuovere delle iniziative in grado di sostenere il cittadino a 360 gradi, promuovendo la cultura della salute e dello stile di vita sano e del benessere».In città, al momento, i defibrillatori installati si trovano in piazza Sella, nelle frazioni di Nebida e San Benedetto, a Serra Perdosa (donato dalla famiglia Stocchino) e dal prossimo sabato anche in via Tevere nella zona “ex industriale”: «Il messaggio che siamo certi avrebbe voluto lanciare mia madre - spiega Ubaldo Demartis - è quello di riuscire a fare qualcosa per se stessi aiutando il prossimo. È fondamentale riuscire a dotare ogni angolo del territorio di questi strumenti e lo è ancor più, spendere qualche ora della propria vita per apprendere le nozioni e riuscire in caso di necessità a salvarne qualcuna».

RIPRODUZIONE RISERVATA