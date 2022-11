«Doniamo tre defibrillatori al nostro paese» 

Le associazioni di volontariato di San Sperate si ritrovano per la prima volta ad un evento che non lascia nessuno escluso. Un appuntamento che, secondo i piani, vedrà alcune associazioni regalare tre defibrillatori alla popolazione. Presenti per l’occasione le tante realtà che, in un modo o nell’altro rendono San Sperate un paese migliore: Sos, Avis, Orsa, ma anche Libera la farfalla, Pgvr, Caritas, Fidapa, Anima Mundi, il Centro italiano femminile e l’Oratorio parrocchiale.

I volontari

«Ci siamo resi conto che nel nostro paese abbiamo decine di volontari che operano in diverse aree. Ci siamo chiesti come mai non ci conoscessimo tutti e perché non avessimo mai collaborato tra noi - spiega Massimo Piras, presidente del Sos di San Sperate – abbiamo deciso quindi di unirci anche con il Comune e la Pro Loco per questa giornata, programmata per l’11 di dicembre e che prende il nome di “Diamoci una Mano”». L’occasione ideale per regalare tre defibrillatori alla popolazione. «San Sperate non è cardio protetto e avevamo già l’idea con l’Avis di regalare due defibrillatori al paese. La Pro Loco ci ha seguito e stiamo cercando di unire le forze», aggiunge Massimo Piras. Bruno Serra, presidente Avis ricorda: «Abbiamo spostato la data per fare in modo di esserci tutti. Teoricamente i tre defibrillatori saranno divisi tra piazza Gramsci, piazza Croce santa e alla fermata dell’Arst in via Cagliari. Stiamo ancora concordando con il Comune l’ubicazione precisa e alcuni dettagli tecnici».

Il defibrillatore

Il defibrillatore donato dalla Pro Loco sarà sistemato in piazza Gramsci. «Abbiamo raccolto i fondi necessari durante il raduno delle 500 di metà ottobre – racconta il presidente Diego Lisci - In questo da ringraziare anche il 500 Team. Noi siamo a supporto dell’intera organizzazione, magari con un bel piatto di cucina campidanese, ma non solo. Anche noi siamo volontari e vogliamo dare una mano. Il motto è “Ogni associazione ha bisogno di voi, diamoci una mano”».

La consulta

«Pensiamo ad una consulta delle associazioni del paese - spiega Carmelo Addaris di Libera la farfalla - un modo per permettere alle tante realtà di costruire qualcosa per il futuro insieme al Comune. Abbiamo tanti progetti e non vediamo l’ora di parlarne». Parole di gioia anche da Francesco Mura, volontario della Pastorale giovanile vocazione redentorista: «Ritrovarci insieme alle altre associazioni dopo questi anni di pandemia ci entusiasma. Come Pgvr daremo il nostro contributo, ribadendo l’importanza del dedicarsi ad accogliere il prossimo con il cuore aperto». Durante l’evento ci sarà una tavola rotonda per parlare del volontariato, alla quale presenzierà anche l’assessore ai Servizi Sociali, Raffaele Vargiu: «I volontari mi hanno convinto subito. Partecipo con grande entusiasmo a questa iniziativa che vede collaborare tante realtà che offrono un servizio prezioso per la comunità».