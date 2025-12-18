«Doniamo a chi ne ha più bisogno» 

Davanti a una casa di Gonnosfanadiga c’è un luogo che riempie i cuori di gratitudine. Non è segnalato, non ha cartelli, ma da tempo racconta una storia di solidarietà silenziosa.

La storia

Succede tutto a pochi passi da un cancello di via Cagliari, dove ogni giorno qualcuno passa, guarda, prende. Senza vergogna, né domande. È nato così il “Pozzetto della beneficenza”. All’inizio era un gesto semplice, quasi invisibile fatto dai proprietari del terreno, poi è diventato qualcosa di più. A raccontarlo è Stefania Pilloni, una delle protagoniste di questa storia che ha preso forma per caso, grazie a lei e a sua suocera Valeria Mura. «Tutto è partito dal pozzetto davanti a casa. Mio suocero tendeva a mettere lì ferrovecchio, elettrodomestici usati, un po’ di tutto. La mattina presto passavano delle persone, soprattutto uomini con i furgoni, e caricavano quello che trovavano». Pian piano è diventata un’abitudine quotidiana. «D’estate, con la finestra aperta, sentivo la gente che frugava». Ed è proprio osservando quanta gente passasse alla ricerca di qualcosa da portare via che nasce l’idea. «Mi sono detta: se si fermano per prendere materiale vecchio, magari si possono fermare anche per un paio di scarpe». Così Stefania Pilloni comincia da ciò che ha in casa. Scarpe che non usa più, ma ancora buone. «Ricordo benissimo il primo paio: delle Levi’s. Le ho appoggiate lì e dopo dieci minuti non c’erano più». Un segnale chiaro. Da quel momento il gesto si ripete, giorno dopo giorno. Scarpe, giocattoli, zainetti. Piccole cose che trovano una nuova vita.

La svolta

Poi entra in scena la suocera. Un armadio da sistemare, vestiti che non vanno più bene. «Mi disse “Provo a metterli lì, visto che tu ogni tanto metti delle cose e la gente le prende”. Così ha iniziato anche lei a mettere delle cose, come maglioni, vestiti e abbigliamento in generale, nel giro di poco tempo non c’era più nulla, allora ho fatto un video e l’ho pubblicato su Facebook». È in quel momento che il pozzetto smette di essere solo un angolo anonimo e diventa qualcosa di più. «Da lì è nata la storia del “Pozzetto della beneficenza” – racconta Stefania Pilloni –, perché nessuno vede nulla, tutti passano inosservati. Non sanno chi mette la roba. All’inizio la mettevamo solo noi e non lo abbiamo mai detto. Ora nessuno sa chi lascia e nessuno ha mai saputo e saprà chi prende». L’anonimato resta una scelta precisa. Ma il passaparola funziona. «Dopo il post su Facebook mi hanno contattata in privato tante persone. Mi chiedevano se potevano portare vestiti da adulto e da bambino, perché non sapevano più dove depositarli». Il pozzetto diventa un punto di riferimento. «Ho detto subito di sì – spiega Stefania –, cercando solo di stare attenti al meteo, perché se piove la roba si rovina». A pochi giorni dal Natale il Pozzetto può diventare una risorsa per chi ha davvero bisogno. «La gente passa, vede e prende senza vergogna. È tutto molto semplice».

RIPRODUZIONE RISERVATA