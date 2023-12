Doni natalizi, raccolta per i poveri 

Ci sarà anche quest’anno, il miracolo di Natale a Sestu. È già partita la raccolta per regalare un giorno di serenità anche a chi è meno fortunato. La grande festa si terrà a Domus Claudia in via Parrocchia 80, il 18 dicembre, dalle 9 alle 19, e saranno distribuiti i doni che vengono raccolti in questi giorni. Presenta Vincenzo La Ferla.

Della raccolta si occupa l’associazione “Sestu Angels”, con volontari che sono presenti nei centri commerciali come Md, Conad, Lidl ed Eurospin di Sestu e dintorni. Si possono donare generi alimentari a lunga conservazione, articoli per bambini e giocattoli. A Sestu si contano ancora decine di famiglie o singole persone bisognose, che sono seguite dalle parrocchie o da associazioni di volontariato. Il miracolo di Natale è un’iniziativa nata ventisette anni fa, grazie all’iniziativa e all’impegno di Gennaro Longobardi. Oggi sono coinvolti ventidue comuni con l’aiuto della Caritas che cura la distribuzione. Si potrà donare anche il giorno dell’evento.

