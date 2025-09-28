Doni il sangue? Colazione gratis 

Sabato 4 ottobre in piazza Italia, a Samassi, torna l’autoemoteca per la raccolta del sangue. Il direttivo dell’Avis locale questa volta ha scelto di ringraziare i donatori in modo speciale: offrendo loro la colazione grazie alla collaborazione delle attività del paese. «Abbiamo cercato di coinvolgere chiunque volesse aderire. Questo crea anche un senso di comunità», spiega la segretaria Nicoletta Zara.
Il gruppo, rinnovato da pochi mesi, guarda avanti con speranza nonostante le difficoltà burocratiche. «Siamo un gruppo unito, e la sezione provinciale ci aiuta molto», prosegue Zara.
Tra i prossimi obiettivi: trovare uno spazio stabile per poter aumentare le giornate di raccolta. «La sindaca ha promesso di aiutarci. Speriamo che qualcosa si muova», aggiunge il presidente Albino Fais.
