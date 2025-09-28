VaiOnline
Samassi
29 settembre 2025 alle 01:19

Doni il sangue? Colazione gratis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sabato 4 ottobre in piazza Italia, a Samassi, torna l’autoemoteca per la raccolta del sangue. Il direttivo dell’Avis locale questa volta ha scelto di ringraziare i donatori in modo speciale: offrendo loro la colazione grazie alla collaborazione delle attività del paese. «Abbiamo cercato di coinvolgere chiunque volesse aderire. Questo crea anche un senso di comunità», spiega la segretaria Nicoletta Zara.

Il gruppo, rinnovato da pochi mesi, guarda avanti con speranza nonostante le difficoltà burocratiche. «Siamo un gruppo unito, e la sezione provinciale ci aiuta molto», prosegue Zara.

Tra i prossimi obiettivi: trovare uno spazio stabile per poter aumentare le giornate di raccolta. «La sindaca ha promesso di aiutarci. Speriamo che qualcosa si muova», aggiunge il presidente Albino Fais.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 