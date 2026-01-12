VaiOnline
Solidarietà
13 gennaio 2026 alle 00:34

Doni e sorrisi, scout in visita dai “nonnini”  

Giornata speciale per gli Scout Assoraider di Quartu che nei giorni scorsi hanno fatto visita agli anziani di Casa Lucrezia. Il gruppo Raid Ala Rosa ha trascorso un pomeriggio in compagnia dei nonnini portando loro i doni che erano stati raccolti nel periodo di Natale: riviste, rebus, colori, tisane e infusi.«Abbiamo raccolto pezzi di vita, abbiamo letto le poesie, abbiamo riso e ci siamo commossi», hanno raccontato i ragazzi. «Alcuni ospiti hanno voluto raccontarci di quando facevano il militare e poi c’è chi ci ha parlato dei suoi paesi di origine, dei ricordi di quando insegnavano ai ragazzi e così via. Il tempo e la compagnia quando si arriva a una certa età sono la cosa più preziosa».

Uno degli impegni più importanti degli Scout è infatti da sempre quello di stare vicino agli altri e anche alle persone che soffrono e che hanno bisogno. Periodicamente vengono organizzate raccolte di cibo per i bisognosi.

