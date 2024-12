Doni di Natale per i bimbi malati 

Con il Natale che si avvicina, la magia delle feste arriva anche per i bambini che vivono situazioni di svantaggio. Si chiama “Regaliamo un Sorriso per Natale” la campagna promossa dall’associazione Charlibrown, in collaborazione con Is Carrettoneris de Pauli, per raccogliere regali da destinare ai bambini ospedalizzati e che vivono nelle case famiglia. Giocattoli nuovi, libri, materiale creativo (colori, album, puzzle): per partecipare è sufficiente donare qualunque pensiero che possa rallegrare e portare gioia ai piccoli in un momento per loro complicato.

Dalla scorsa settimana i doni possono essere portati nella sede di Charlibrown in via del Redentore 58 e al negozio Babychic in via Sant’Agostino 1, ma anche al centro EliCa di via Alziator 10 a Cagliari e da Gulp in viale Marconi 167 a Quartu. Dopodiché, nei giorni a ridosso delle festività, i volotnari andranno nelle case famiglia e nei reparti pediatrici per la consegna dei pacchi. Travestiti da Babbo Natale e dai suoi elfi, i volontari organizzeranno scenette per divertire e meravigliare i bambini. Grazie ai calessi e agli animali dell’associazione Is Carrettoneris, Santa Claus arrriverà infatti a cavallo.

«Un piccolo gesto può fare una grande differenza, con questo progetto vogliamo portare un sorriso e un messaggio di speranza a chi ne ha più bisogno», spiega Emanuela Ambu, presidente di Charlibrown. E finora la risposta è stata sorprendente. «Stiamo trovando tantissima solidarietà, non ci aspettavamo un riscontro simile. Un ragazzo ci ha portato tre biciclette nuove, delle signore hanno comprato tantissimi giochi da lasciarci, ci sono tante persone entusiaste». Per chi desidera contribuire, c’è tempo fino al 22 dicembre per fare la propria donazione. «Ringraziamo la dottoressa Eliana Lai per il supporto e tutti coloro che vorranno unirsi a questa iniziativa», continua Ambu. Per Charlibrown non si tratta di una novità, visto che l’associazione organizza raccolte solidali già dal 2016. «Crediamo che la solidarietà e l’empatia siano i veri doni di Natale», conclude la presidente, «capaci di accendere la luce della gioia anche nei momenti più difficili».

