Donetsk, missili sui bambini 

Kiev. Ucraini e russi continuano a combattersi senza quartiere da 16 mesi. I nuovi raid delle forze di invasione sono stati massicci, su tutti i fronti, dal Donbass a Kharkiv, da Sumy a Kiev, e ancora una volta hanno pagato i civili. In un palazzo alla periferia di Dnipro è morta una bambina di due anni, tra i 22 feriti ci sono dei ragazzini. In risposta le azioni ucraine si allargano ormai stabilmente oltre confine. A Belgorod i partigiani anti-Putin sono entrati nei villaggi scontrandosi con l’esercito di Mosca e hanno rivendicato la cattura di prigionieri.

Il faccia a faccia

Nella regione di confine le milizie russe supportate da Kiev fanno incursioni regolari, e sono stati segnalati combattimenti tra “sabotatori” e truppe regolari nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov, che ha denunciato danni ingenti e la morte di altri due civili e ha invitato i residenti a fuggire dalle zone colpite dai raid. Oltre quattromila persone sono state già trasferite nei centri d’accoglienza. Nel frattempo uno dei gruppi, la Legione Libertà della Russia, ha annunciato di essere entrata nel distretto di Shebekino ed ha chiesto al governatore un incontro per «discutere del destino del Paese e dell’inutile guerra sanguinosa». Come gesto di «buona volontà», è stato offerto il rilascio di «due prigionieri». Il governatore ha accettato il faccia a faccia. Alla fine della giornata il ministero della Difesa russo ha comunque assicurato che i «tentativi di infiltrazione» del nemico sono stati sventati.

Nuovi raid su Kiev

L'ingresso dei partigiani a Shebekino è accolto con soddisfazione a Kiev: è «una piccola città che può essere presa come esempio della fine dell’era della stabilità di Putin», ha detto il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak. Le autorità ucraine continuano a negare il coinvolgimento diretto nelle operazioni dei ribelli, ma certamente gli obiettivi sono coincidenti. Ma il conflitto in territorio russo è un’appendice delle ostilità su vasta scala in Ucraina. Per due notti di fila i residenti di Kiev sono stati svegliati da esplosioni, ma le difese antiaeree hanno neutralizzato gli attacchi. Peggio nel Donetsk, con quattro civili uccisi in 24 ore tra Kharkiv e Dnipro, dove un raid ha centrato una zona residenziale alla periferia. Volodymyr Zelensky ha parlato di un attacco «terrorista», accusando la Russia di aver «ucciso 500 bambini» dall’inizio dell’invasione.