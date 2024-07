Donegal, la polizia chiude il pub del delitto 

Le esigenze investigative dopo l’omicidio di un collaboratore del locale sono finte, dunque è finito il sequestro giudiziario del Donegal in via Caprera. Il pub, però resterà ugualmente non accessibile per il pubblico: immediato, è giunto un provvedimento di chiusura amministrativa firmato dalla questora Rosanna Lavezzaro. L’ordinanza dispone la chiusura del Donegal per ulteriori 45 giorni, a partire da ieri. Gli agenti della Questura hanno già apposto i sigilli.

La chiusura temporanea del locale in via Caprera è stata decisa sulla base del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, proprio in conseguenza dell’omicidio del 2 giugno scorso. Dall’inizio dell’anno la chiusura temporanea per motivi di sicurezza è stata applicata dalla questora ad altri quattro esercizi pubblici del centro, del litorale del Poetto e dell’hinterland.

Verso le tre del mattino del 2 giugno scorso, nei bagni del Donegal, una coltellata al cuore aveva ucciso l’ex carabiniere Fabio Piga, di 37 anni, che dava una mano al personale del locale quando si creava qualche problema. Per quel delitto è stato arrestato il diciannovenne Yari Fa, che è accusato di omicidio volontario. Piga era stato colpito da una sola coltellata ed era morto dissanguato nel bagno del Donegal.

RIPRODUZIONE RISERVATA