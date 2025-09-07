doncic spaventoso l’italia è già fuori 

L’Italbasket non è riuscita a fare l'impresa, battuta dalla Slovenia negli ottavi di finale a Riga ed eliminata così da Eurobasket 2025. Il ct dell'Italia, Gianmarco Pozzecco, ha annunciato che quella a Riga è stata la sua ultima partita con la Nazionale, spiegando che «la decisione è mia» e non c'entra con l'esito del torneo continentale. I suoi ragazzi ce l'hanno messa tutta, ma si sono dovuti inchinare alla strapotenza dell'astro della Nba Luka Doncic, che da solo ha messo a segno la metà dei punti della sua squadra, 84, contro i 77 dagli azzurri, con 22 segnati dal miglior marcatore, Simone Fontecchio, e altrettanti dalla coppia Saliou Niang (12) e Danilo Gallinari (22). Per il solito generoso Marco Spissu 6 personali.

L'Italia ha avuto anche la possibilità di cambiare quello che per gran parte della partita sembrava il loro destino, trovando il -1 a due minuti dalla fine, ma al dunque la zampata decisiva non è arrivata. Il canestro è diventato un tabù per entrambe le squadre e così Doncic, con quattro tiri liberi, ha chiuso la pratica, regalando ai suoi un quarto di finale contro la Germania. Era da quattro edizioni che l'Italia centrava l'ingresso tra le migliori otto d'Europa ma per riuscirci anche stavolta doveva trovare il modo di fermare Doncic. Cosa che, fin dall'inizio, non è proprio riuscita. L'Italia tornerà così a casa (così come la Francia e la Bosnia) dovrà anche trovarsi un nuovo ct. «Ringrazio il presidente Petrucci che mi ha dato l'onore di allenare la nazionale: è stato il più grande onore della mia vita», ha detto il tecnico, ct azzurro dal 2022 dopo l’esperienza con la Dinamo. Avevo già deciso di lasciare, perché le cose hanno un inizio e hanno una fine. Ho iniziato con la Slovenia e finito con la Slovenia».

