Doncic da record, non basta Fontecchio 

I Celtics vincono il big match contro Phoenix nonostante il massimo stagionale da 45 punti di Durant. Golden State crolla in casa senza Steph Curry, perdendo contro gli Spurs privi di Wembanyama e Vassell. Doncic firma la sesta tripla doppia consecutiva da almeno 30 punti (nuovo record Nba) e vince 124-142 a Detroit nonostante il miglior Simone Fontecchio della carriera (27 punti).

Tutto facile per Denver, vincono anche Clippers, Hornets e Blazers dopo un overtime. Non accenna a fermarsi il momento d'oro di Luka Doncic, che spazza via anche i Pistons con la 16ª tripla doppia della sua stagione. Dallas piazza lo strappo nel terzo quarto salendo a +16, chiudendo poi di fatto i conti con un parziale di 7-0 per aprire l'ultimo periodo e amministrare il vantaggio fino alla sirena finale nonostante gli animi caldi, con Jalen Duren espulso per doppio tecnico dopo aver spinto PJ Washington e acceso un parapiglia tra i 10 giocatori in campo, ma senza rimettere in discussione il risultato.

Prestazione eccellente da parte di Fontecchio, che uscendo dalla panchina si regala il suo massimo in carriera da 27 punti, frutto di un ottimo 9/13 al tiro (di cui 4/5 da tre punti, tra cui una avventurosa tripla in scarso equilibrio allo scadere dei 24” a fine primo quarto) e 5/5 ai liberi. Neanche i 33 punti con 9 rimbalzi e 10 assist di Cade Cunningham sono però bastati a Detroit, ora ufficialmente fuori dalla post-season.

