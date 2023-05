Donbass, ex poliziotto condannato 

A supporto delle accuse la Digos e l’antiterrorismo avevano portato in aula una serie di ricerche fatte sul web dall’imputato che gli inquirenti ritenevano sospetti, oltre ad alcuni manoscritti sequestrati a ottobre del 2020 nell'abitazione del cagliaritano. Ai giudici il pm Secci aveva rimarcato che Frau navigava su Internet alla ricerca di aggiornamenti e informazioni sulla realtà politica e militare in Donbass, prendeva informazioni e studiava tecniche riguardanti l'auto-addestramento militare, in vista di una sua nuova partenza. Dall'analisi dei dispositivi sequestrati, almeno secondo la DDaT, sarebbe emerso del materiale sull'addestramento militare e sulle tecniche impiegate nei conflitti bellici: sopravvivenza, gestione dello stress da combattimento, orientamento e cartografia, oltre ad un manuale sull'uso dei fucili d'assalto, dei mortai e sull'addestramento dei cecchini nell'utilizzo dei fucili di precisione.

La sentenza è stata letta ieri in aula dal presidente della Corte, Giovanni Massidda, affiancato dalla giudice Stefania Selis e dalla giuria popolare. Il processo è durato parecchi mesi e l’imputato, presente in aula accanto al proprio avvocato Giuseppe Cirronis, si è sempre difeso negando ogni contestazione mossagli dalla Direzione distrettuale antiterrorismo. Il pubblico ministero della DdaT, il sostituto procuratore Emanuele Secci, nella sua requisitoria aveva chiesto la condanna a 4 anni e mezzo di reclusione, ritenendo che l’ex agente del Reparto Mobile si fosse addestrato per il fronte e poi avesse realmente partecipato ai combattimenti. A questa conclusione erano arrivati gli agenti della Digos che avevano ricostruito i quattro viaggi effettuati dall’imputato tra il 2015 ed il 2019. Gli investigatori ritenevano che avesse preso parte al conflitto che vedeva contrapposti da tempo, molto prima dell’invasione da parte dei soldati di Mosca, il governo ucraino ed i separatisti filorussi del bacino del Donec.

L’ex poliziotto cagliaritano Luigi Frau, 51 anni, si sarebbe addestrato con finalità di terrorismo per andare nel Donbass a combattere con i florussi, ma una volta arrivato in Ucraina non avrebbe partecipato alla battaglia né si sarebbe arruolato con le milizie degli indipendentisti. Per questa ragione, dopo la camera di consiglio, i giudici della Corte d’assise lo hanno condannato ieri pomeriggio a 3 anni e 4 mesi per il reato di addestramento, ma lo hanno assolto dall'accusa di arruolamento.

Il processo

L’indagine

La difesa

In aula la difesa aveva chiarito che quel materiale era stato consultato per una ricerca personale: uno studio che l’imputato avrebbe fatto con l’intenzione di scrivere un dossier sulla reale situazione nel Donbass, ma senza alcuna finalità di addestrarti o partecipare al conflitto. Non solo. Ai giudici aveva anche giustificato la sua presenza in quel territorio per questioni sentimentali e per aiutare un’associazione. «Ora» chiarisce l’avvocato Cirronis, «attendiamo di leggere le motivazioni».

