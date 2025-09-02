VaiOnline
Cuglieri.
03 settembre 2025 alle 00:30

Donazioni dopo l’incendio, le decisioni della Giunta  

Donazioni al Comune e messa in sicurezza della scarpata sopra la Statale 292. Due temi all’ordine del giorno della giunta comunale guidata da Andrea Loche. L’esecutivo decide la ripartizione delle donazioni giunte dopo il grande incendio di quattro anni fa, 300mila euro di risorse non vincolate.

Oltre la metà delle offerte è stata impegnata e già utilizzata per interventi di messa in sicurezza e rigenerazione dei luoghi: il 40 per cento per la tutela e ripristino delle reti stradali, canali e argini per la distribuzione dei servizi, quindi per assistenza e accessibilità alle aziende agricole e zootecniche. Poi una quota del 20 per cento al ripristino dell’agibilità e la messa in sicurezza delle abitazioni private. Le risorse ancora da utilizzare, precisa il sindaco, «Saranno erogate con la progressione delle esigenze e dei lavori: 15% per l’olivicoltura, per permettere la rigenerazione degli oliveti e ripristino viabilità rurale. Il 10% alla salvaguardia dello svolgimento delle attività produttive, quindi il 5% al soccorso animali. La quota restante 10 per cento ad altri interventi».

Uno stralcio di 25mila euro dunque è stato riservato alla sistemazione dell’area delle fonti di Tiu Memmere, ovvero al completamento della messa in sicurezza e ripristino dei luoghi già in parte realizzati con una donazione del Lions Club. Nel frattempo, ultimato l’iter burocratico, la Protezione civile ha dato il benestare per impegnare 206mila euro per la messa in sicurezza lungo la Statale 292, all’ingresso del centro abitato. (j. p.)

