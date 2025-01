Donazioni di sangue, in campo i carabinieri 

La carenza di sangue non va mai in vacanza. E l’associazione Talassemici, in collaborazione con il reparto Trasfusionale del San Martino, organizza per venerdì la “giornata del donatore”: dalle 8.30 ci si potrà presentare all’autoemoteca vicino al Comando dei carabinieri in via Campanelli. L’Arma sensibilizzerà militari e familiari per un gesto di solidarietà che non costa nulla al donatore ma ha una valenza enorme per chi lo riceve. La giornata delle donazioni di sangue è patrocinata dall’Ispettorato generale della sanità militare di Roma.

