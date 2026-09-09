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Solidarietà.
10 settembre 2026 alle 00:21

Donazioni di sangue, Guardia di Finanza in prima linea 

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Gli uomini e le donne della Guardia di Finanza in prima linea nella donazione del sangue. Martedì, i militari hanno partecipato a una nuova giornata di raccolta «confermando – fanno sapere dal comando di viale Diaz – una sensibilità che si rinnova nel tempo e accompagna l’azione istituzionale delle Fiamme gialle.
L’iniziativa assume particolare rilevanza alla luce dell’allarme lanciato nei mesi estivi dai centri trasfusionali dell’Isola sulla carenza di sangue, una situazione che rende ancora più importante assicurare la disponibilità di adeguate scorte per far fronte alle esigenze degli ospedali.
«La raccolta – continua la nota – ha rappresentato una concreta risposta all’appello alla solidarietà, con la partecipazione anche di nuovi donatori, che hanno scelto per la prima volta di avvicinarsi a questo importante gesto, contribuendo a rafforzare una cultura della donazione che può continuare a crescere e coinvolgere sempre più persone». Un impegno che si traduce in numeri significativi: nell’anno in corso sono state raccolte complessivamente oltre 100 sacche di sangue, grazie alla partecipazione costante del personale e all’attività del Gruppo donatori Fiamme Gialle.

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