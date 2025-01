Donazioni di sangue, ecco il calendario 

«Una donazione può salvare anche vite umane, oltre a far stare meglio chi compie questo bel gesto». Lo ha ricordato Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale dell'ospedale San Martino, nel diffondere il calendario delle giornate di raccolta di sacche di sangue; appuntamenti organizzati con le sezioni locali dell'Avis della provincia a febbraio. In città si può donare al centro trasfusionale dell'ospedale dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. E non occorre nemmeno prenotarsi. «Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un'unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici».

Si può donare anche nei paesi della provincia. I volontari delle sezioni dell'Avis proporranno quattordici giornate per la raccolta di sacche nelle loro sedi. Si inizia sabato 1 febbraio a Fordongianus, domenica 2 a Mogoro e Cabras, mercoledì 5 a Bosa, venerdì 7 a Bauladu, sabato 8 a Suni, domenica 9 febbraio a Baressa e Marrubiu. Ancora sabato 15 febbraio a Paulilatino, domenica 16 ad Arborea, mercoledì 19 a Bosa, venerdì 21 a Ghilarza, sabato 22 a Solarussa e domenica 23 febbraio ad Ales. Prosegue anche il progetto di donazione con le scuole superiori di Oristano. A febbraio doneranno il sangue gli studenti del liceo scientifico e delle industriali. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA