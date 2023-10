Donazioni di sangue,  carabinieri in prima linea 

L’emergenza sangue sembra non conoscere fine. E le donazioni continuano a essere indispensabili per aiutare tutti coloro che periodicamente hanno necessità di trasfusioni ma anche per le attività nelle sale operatorie. Ancora una volta, sul fronte della solidarietà in prima linea ci sono i carabinieri. Questa mattina nei locali della caserma dello Squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna di Abbasanta è in programma una raccolta straordinaria di sangue; l’iniziativa è stata organizzata dai militari ed è coordinata dall'Avis di Ghilarza, Abbasanta e Norbello, tutti sono invitati a donare. (a.o.)

