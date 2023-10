In prima linea anche per le donazioni di sangue. I carabinieri dello squadrone eliportato Cacciatori Sardegna e della Compagnia di Ghilarza, due giorni fa hanno risposto in massa all’appello per la raccolta straordinaria di sangue, organizzata con la sezione Avis di Ghilarza. Numerosi militari hanno donato nell’emoteca sistemata nel piazzale della caserma “Sini”. E proprio per sensibilizzare alle donazioni hanno voluto promuovere il loro gesto.

