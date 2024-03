Donazione sangue, uno show solidale 

L’Arnas Brotzu, il Rotary Club Cagliari Est e l’Associazione teatrale Phoenix uniti per sostenere la promozione della donazione di sangue attraverso l’arte.

Venerdì all’auditorium del Conservatorio, alle 21, saranno gli interpreti di Aladdin, rappresentazione teatrale basata sul film d'animazione Disney del 1992. L’incasso dello spettacolo (il prezzo del biglietto è di 20 euro) prodotto dalla Compagnia CGS Phoenix, sarà devoluto per una nobile finalità: una raccolta fondi, su iniziativa del Rotary Club Cagliari Est, per finanziare la produzione di un video promozionale sulla cultura della donazione di sangue.

In Sardegna, dove non si modifica la tendenza che vede decrescere il numero dei donatori di sangue nel range d’età dai 18 ai 25 anni, in calo costante dal 2012, il sangue è una necessità vitale, in considerazione del fatto che nell’Isola l’alta prevalenza di pazienti talassemici assorbe circa il 40% della “risorsa sangue” per la terapia trasfusionale.

«Questo nonostante il grande sostegno della popolazione dei donatori che ne conferma la generosità e affidabilità - sottolinea la Direttrice generale del Brotzu, Agnese Foddis -, ma i numeri, purtroppo, sottolineano anche un altro dato, quello del progressivo invecchiamento dei donatori, a cui non fa da contraltare un adeguato ricambio generazionale».

Dal Centro trasfusionale del Brotzu, diretto da Giulia Fadda, è partita la richiesta d’aiuto. «Le donazioni periodiche nei giovani risultano molto basse, è necessario attivare nuovi strumenti per incentivarne la cultura della donazione, ecco perché abbiamo pensato di realizzare un video che esorti alla donazione, da promuovere sui social e sui media tradizionali».

