Donazione, pergamene ai familiari 

La cultura della donazione degli organi è stata al centro di un’intensa mattinata nell’auditorium dell’Itc Chironi per iniziativa dell’associazione Trapiantati Sardegna guidata da Luigi Bellu. Pierina Ticca, coordinatrice locale per i prelievi d’organo, ha illustrato l’attività svolta dal San Francesco e ringraziato i donatori consegnando ai familiari delle pergamene.Toccanti le testimonianze di chi ha vissuto l’esperienza diretta di un addio che accompagna la donazione degli organi, come quelle di Maria Grazia, figlia di una donatrice, di Mina, madre di un ragazzo che ha donato cinque organi. C’è anche Susanna che ha donato un rene al giovane figlio. «Sono angeli con le scarpe», afferma commossa. A seguire Andrea, figlio di una donatrice, e Patrizia che ha raccontato la volontà insistente del fratello per donare i propri organi a seguito di un incidente alcuni mesi fa: oggi ha salvato quattro vite. Sono intervenuti Mauro Trazzi per l’Avis provinciale, Maria Luisa Ariu per la Cisl, i sindaci di Nuoro, Cardedu, Galtellì e Orani. «Per me eroe è chi consente a un’altra persona di continuare a vivere. Avrei voluto farlo per mio fratello, ma non ho potuto», ha detto Marco Ziranu. Ha concluso Lorenzo D’Antonio, coordinatore del Centro regionale Trapianti.

