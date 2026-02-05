VaiOnline
Policlinico.
06 febbraio 2026 alle 00:21

Donazione multiorgano: il gesto solidale di due donne sarde 

Un inizio 2026 nel segno della generosità al Policlinico Duilio Casula.

Negli ultimi giorni l’ospedale è stato protagonista di due prelievi multiorgano, che hanno reso possibili nuove speranze di vita per pazienti in lista d’attesa per trapianto d’organo.

Un risultato reso possibile grazie al gesto solidale di due donatrici sarde, due donne di 48 e 66 anni. In uno dei due casi, spiegano dall’Azienda ospedaliera cagliaritana, la paziente aveva espresso in vita la propria volontà alla donazione.

Una scelta di grande umanità che ha consentito di avviare tempestivamente la procedura di donazione, permettendo così un rapido prelievo e il successivo trapianto.

«Ringraziamo i donatori e le loro famiglie per il gesto di straordinaria generosità – sottolinea il dottor Marcello Saba, coordinatore trapianti dell’Aou di Cagliari – e tutti i professionisti coinvolti che hanno garantito con dedizione e professionalità ogni fase del processo di donazione, in linea con l’impegno dell’Azienda a favore della donazione di organi e tessuti».

I trapianti nell’Isola

Un gesto di grande sensibilità che trova riscontro anche nei numeri regionali.

«La Sardegna – evidenzia Saba – si attesta tra le regioni più generose di Italia, perché gli indici del consenso sono sempre superiori alla media nazionale. Nel 2025 sono stati registrati 103 donatori e i trapianti sono stati complessivamente 70».

La donazione, sottolinea l’Aou, non è solo un atto medico ma un gesto che coinvolge l’intera comunità, offrendo speranza e nuove possibilità di vita a molte famiglie. Per questo, informarsi e diffondere consapevolezza resta fondamentale. Le modalità per esprimere il consenso alla donazione in vita e diventare donatore di organi e tessuti sono diverse: ci si può rivolgere alla Asl di appartenenza, al medico di medicina generale o al Comune in occasione del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, firmando l’apposito modulo. «È inoltre possibile redigere una dichiarazione scritta, datata e firmata – conclude Saba – oppure esprimere la propria volontà online, attraverso il sito o l’app dell’Aido.

