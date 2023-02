Donazione e trapianti La Sardegna altruista sul podio nazionale  

«La Sardegna è senza dubbio una regione generosa, con tassi di donazione da tanti anni superiori alla media italiana», osserva Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale trapianti. «Ma possiamo fare di più, c’è da lavorare sulle liste di attesa e da migliorare i flussi di collegamento tra le strutture di cura periferiche e i centri trapianti». Lorenzo D’Antonio, coordinatore del Centro trapianti della Sardegna, è sulla stessa linea: «L’aspetto celebrativo costituisce un punto di partenza, la nostra missione è fare in modo che le persone affette da malattie terminali possano avere un’occasione per continuare la loro esistenza. Non è possibile svolgere questa attività laddove ci sia un settore che procede a una velocità inferiore rispetto ad altri».

«Grazie alla presenza di chi quotidianamente opera in questi campi, vogliamo sottolineare l’importanza del tema, le problematiche ad esso connesse e l’alto valore che assume davanti a una società sempre più individualizzata», spiega il presidente del Consiglio Michele Pais. «La Sardegna ha dato prova esemplare di sensibilità e altruismo, essendo terza tra le regioni italiane con un indice del dono del 66 per cento rispetto alla media nazionale del 59», sottolinea l’assessore alla Sanità Carlo Doria. «Un risultato legato alla generosità del popolo sardo che deve andare di pari passo a una migliore efficienza della rete trapiantologica per fare in modo che sempre più cittadini sardi possano cogliere le opportunità di trapianto che arrivano direttamente dalla nostra Isola».

Ci sono tre date scolpite nella storia della Sardegna. Il 2 gennaio 1988, un incidente stradale strappa alla vita Paolo Pizzi, a soli undici anni. I suoi organi ridanno la vita a cinque persone. Poco meno di due settimane dopo, al Brotzu, viene eseguito il primo trapianto di rene. Passato e presente si incontrano nell’aula del Consiglio regionale di via Roma, riunito in seduta straordinaria in occasione della prima Giornata regionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti. Una mattina di numeri, premi e impegni, a distanza di diciannove anni dal volo senza ritorno dell’equipe di cardiochirurgia del Brotzu, formata da Alessandro Ricchi, Antonio Carta e Gianmarco Pinna. Impegnati nel trasporto di un cuore prelevato al San Camillo di Roma e diretto a Cagliari.

L’indice di generosità

Le criticità del sistema

Tre Comuni da record

A fine mattina arrivano i nuovi “Ambasciatori sardi della donazione”. I titoli vanno a Renata Bacchiddu: «Sottoposta a trapianto di fegato oltre vent’anni fa, oggi è operatrice sanitaria attivamente impegnata come volontaria». Graziella e Gianfranco Biscu, genitori di Mathias, dalla cui morte, a soli sedici anni, hanno ripreso a vivere cinque persone in attesa di trapianto. Francesco Abate, giornalista dell’Unione Sarda e scrittore, sottoposto a trapianto di fegato, dopo una situazione critica ha ripreso a vivere: «Si spende instancabilmente per promuovere la donazione e può essere a buon diritto definito un alfiere dell’attività sociale in questo campo. Con le sue opere ha donato dignità culturale al trapianto, sottolineandone il grandissimo atto d’amore». Premiati anche l’Istituto Scolastico Superiore Michele Giua, l’Associazione nazionale donazione di Organi-Aido Sardegna Onlus, il Comitato regionale Aned Sardegna e l’Associazione Odv Elisa Deiana. Infine i Comuni invitati a ritirare il riconoscimento: Cardedu, Oliena, Nuoro, primi nella classifica nazionale, tra i comuni di pari popolazione, per indice del dono nel 2022.

