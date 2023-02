Donazione di organi: un premio 

Da 50 anni l'Aido Sardegna, che ha la sua sede a Elmas, è impegnata a promuovere la cultura della donazione, per combattere quell'alone di diffidenza che ancora molte persone nutrono rispetto a questo generosissimo gesto. Con la sua attività di sensibilizzazione ha contribuito a far aumentare il numero di donatori. Proprio per questo nei giorni scorsi l'associazione è stata tra i premiati come “Ambasciatori sardi della donazione”, nell'Aula del Consiglio regionale della Sardegna.

I riconoscimenti sono stati assegnati in ricordo del tragico incidente aereo avvenuto a Monte Cresia, a Sinnai, il 24 febbraio 2004. Nella sciagura persero la vita Alessandro Ricchi, Antonio Carta e Gianmarco Pinna dell'équipe Trapianti del Brotzu, oltre ai due piloti Helmut Zurner e Thomas Giacomuzzi e il tirocinante Daniele Giacobbe impegnati nel trasporto di un cuore dal San Camillo di Roma all'ospedale Brotzu.

