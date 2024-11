Donazione di organi, la città più generosa dell’Isola 

Sassari sul podio delle città più generose d'Italia nella donazione degli organi. A rivelarlo, lunedì a Palazzo Ducale, la prima commissione consiliare grazie all’audizione della dottoressa Paola Murgia, referente locale del Centro Trapianti per l’Aou, dei dottori Chiara Favini e Michele Podda. Le esperte hanno illustrato il rapporto 2024 dell’Indice del Dono che vede il capoluogo turritano registrare un 79,7 per cento dei propri cittadini che hanno deciso di acconsentire alla donazione. Sono infatti 96.310 a Sassari le persone che hanno detto sì al gesto di generosità, cifra tra l’altro superiore a tutte le altre città sarde, inclusa Cagliari ferma a poco più di 86mila sottoscrizioni. Ma nel corso della seduta, diretta da Stefano Manai e svoltasi davanti all’assessora alle Politiche sociali Patrizia Mercuri, si è fatto presente che la percentuale del 20 per cento dei rifiuti resta alta. «Talvolta- sostiene Manai - i no sono motivati da ignoranza e c’è qualcuno convinto addirittura che gli organi vengano prelevati quando si è in vita». Per questi motivi i commissari si sono trovati d’accordo sulla necessità di promuovere la cultura dell’altruismo attraverso campagne informative permanenti, collaborazioni con le scuole, oppure offrendo ai cittadini eventi aperti con il coinvolgimento diretto del Centro Trapianti e di esperti.

RIPRODUZIONE RISERVATA