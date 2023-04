Donazione di organi, campagna nazionale 

Il Comune ha aderito alla 26ª Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti in programma domenica.

L’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Truzzu ha raccolto l'invito arrivato dall'Anci nazionale che, lanciando la campagna “Dichiara il tuo Sì in Comune”, si è schierato accanto al Ministero della Salute e al Centro Nazionale Trapiani, con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema ma soprattutto promuovere la donazione di organi e tessuti.

Il messaggio è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni che possono esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione al momento del rilascio o del rinnovo della Carta di Identità. Un modo per trasformare un semplice atto individuale in un gesto collettivo di fiducia e responsabilità.

Grazie alla campagna di sensibilizzazione, lo scorso anno sono stati raggiunti numeri importanti in termini di utenti raggiunti e l'obiettivo è confermare questo andamento, facendo crescere ulteriormente le dichiarazioni di volontà. I residenti a Cagliari, così come accade in quasi tutti i comuni d'Italia, potranno esprimere la loro scelta al momento del rilascio o del rinnovo della Carta di Identità.

“Ogni anno”, ricorda il ministero della Salute, “grazie al trapianto, migliaia di persone trovano una cura efficace e tornano a una vita piena. Chi ha ricevuto un trapianto può riprendere la propria vita, tornare al lavoro, fare sport e avere figli. La donazione di organi e tessuti può avvenire soltanto in seguito a diagnosi di morte, accertata con criteri neurologici o cardiaci, e se il defunto ha espresso in vita la volontà di diventare donatore attraverso uno dei modi previsti dalla legge. Nel caso in cui la persona non si fosse espressa in vita, la donazione può avvenire solo se i familiari non si oppongono.

