Donazione del sangue 

Iniziativa all’insegna della solidarietà quella organizzata dalla consulta giovanile “Moreno Caredda”. In collaborazione con il Comune e con l’Avis di Dolianova, propone per domani la campagna di raccolta sangue “offri la vita”. L’autoemoteca sosterà in piazza Sa Porta dalle 8 alle 12. Pur non essendo obbligatoria, per tutti coloro che vorranno donare, compiendo un gesto d’amore, sarebbe meglio provvedere alla prenotazione.

Prima di donare si può fare una piccola colazione ed è obbligatorio avere con sé un documento d’identità, oltre a un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e godere di buona salute. Per chi ha già donato durante il 2023, è possibile solo se sono trascorsi almeno 90 giorni dall’ultima. Tutta la consulta ovviamente fa affidamento su una partecipazione numerosa da parte della popolazione. (s. m.)

